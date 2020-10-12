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12 октября 13:12
автор: Юрий Нечаев

Александра Трусова: Я чувствую, что добавляю, но надо больше работать

В Москве завершился второй этап Кубка России.

Победительница второго этапа Кубка России Александра Трусова прокомментировала свое выступление.

«Сегодня четверной лутц немного не получился, хотелось бы, конечно, чисто его сделать. С ритбергером – не знаю, почему упала. В принципе в произвольной программе я не ошибаюсь, на тренировках всегда чисто ее катаю. Просто надо больше работать над прыжками, над катанием, вращениями, над всем… Но я чувствую, что добавляю и продолжу это делать.

На этих соревнованиях у меня была цель – откататься чисто. До этой цели я еще не дошла. Но буду стараться», - цитирует спортсменку Федерация фигурного катания на коньках России.

Напомним, в соревнованиях среди девушек победу одержала Трусова, следом за ней расположились Камила Валиева и Дарья Усачева.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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