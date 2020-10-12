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12 октября 13:45
автор: Юрий Нечаев

Валиева - о выступлении на этапе Кубка России в Москве: Так кататься нельзя

Соревнования проходили в «Мегаспорте».

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от своего выступления на этапе Кубка России в Москве.

«Конечно, так кататься нельзя. Четверной – сложный прыжок, но тройной лутц… Это то, с чего я начинаю всегда разминаться, делаю, можно сказать, с закрытыми глазами. Да, я понимаю, это начало сезона и второй раз катаю эту программу на зрителях, но неприятно, что на тренировках все было хорошо, катала чисто. Думаю, просто нужно чуть больше ее накатать и меньше волноваться перед стартом…

Конечно, на этих соревнованиях мне очень хотелось откататься по максимуму, но для себя я поняла, надо меньше волноваться и показывать то, что я делаю на тренировках», - цитирует спортсменку Федерация фигурного катания на коньках России.

Напомним, чемпионка мира среди юниоров Валиева на соревнованиях в Москве заняла второе место, пропустив вперед лишь Александру Трусову.

Для 14-летней фигуристки этап Кубка страны в Москве стал дебютом на взрослом уровне.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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