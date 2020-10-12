Сергей Шахрай: Напрасно Плющенко предъявлял претензии к бригаде арбитров

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги второго этапа Кубка России по фигурному катанию.

- Короткая программа ознаменовалась скандалом. Евгений Плющенкопредъявил претензии к арбитрам по поводу короткой программы Саши Трусовой, которая сейчас является его ученицей. Он посчитал, что выступление его подопечной судьи недооценили.

Должен сказать, что обслуживала эти соревнования бригада очень опытных арбитров, которые судят крупные международные соревнования. Евгений, наоборот, должен быть им благодарен, что арбитры выставили Александре объективные оценки. И тем самым показали, что тренеру и его ученице еще нужно поработать над короткой.