Источник: Загитова не будет принимать участие в соревнованиях в 2020 году

– Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет, – сказал один из собеседников агентства.

Напомним, что Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре прошлого года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Затем 18-летняя фигуристка отказалась участвовать в контрольных прокатах национальной команды из-за того, что она сосредоточилась на роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».