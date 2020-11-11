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11 ноября 17:20

Мишина и Галлямов стали победителями этапа Кубка России в Казани

В сумме за обе программы фигуристы набрали 223,09 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на четвертом этапе Кубка России в Казани.

По итогам короткой и произвольной программы фигуристы показали результат – 233,09 балла. Второе место заняли двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,13). Тройку лучших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30).

Напомним, что этап Кубка России в Казани завершится 12 ноября.

Кубок России
4-й этап (Казань)
Пары
Итоговое положение

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 233,09 балла
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 227,13.
3. Александра Бойкова –Дмитрий Козловский – 220,30.
4. Ясмина Кадырова –Иван Бальченко – 205,07.
5. Карина Акопова – Никита Рахманин – 196,75.

источник: «Советский спорт»
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