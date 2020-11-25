Москвина - о продолжении карьеры: Почему я должна отказываться от того, что мне нравится?

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказал, где находит мотивацию для продолжения карьеры.

«Я за свою жизнь прочитала очень много самой различной литературы. Был даже период, когда мне показалось, что интерес к чтению во мне стал угасать, но с некоторых пор он активизировался снова.

В тренерской работе случается нечто похожее: закончила кататься одна пара, ты вроде бы прочитал ее судьбу, перевернул страницу — и вдруг видишь двух людей, которые по всем параметрам: весо-ростовым, возрастным, эмоциональным, техническим — способны в дуэте друг с другом решать очень высокие задачи. Добиваться побед, удивлять мир, завлекать на стадионы зрителей... Почему я должна отказываться от того, что мне нравится?» - рассказала Москвина в интервью Russia Today.

Добавим, что в настоящее время специалист работает с чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, а также с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.