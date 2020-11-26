Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании

Норвежская ассоциация фигурного катания внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

По информации ТАСС, предложение было вынесено еще в прошлом году и успело попасть в повестку заседания конгресса ISU, который из-за пандемии коронавируса, в итоге был перенесен на 2021 год.

Как сообщает агентство, президент ISU Ян Дейкема заявил, что, по его мнению, вопрос ценза должен быть обсужден на заседании конгресса летом 2021 года.

Отмечается, что если изменения будут приняты, они вступят в силу с сезона-2022/23 - то есть после Олимпийских игр 2022 года в Пекине. При этом в настоящее время неизвестно, как будет решен вопрос с фигуристками, которые получат допуск к Играм по старым правилам.