Ирина Роднина: Когда смотрю чемпионат мира или Олимпийские игры, хочется видеть зрелых спортсменов

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своем отношении к повышению возрастного ценза в фигурном катании.

- Если хотят усилить юниорские соревнования, то это одно, если же кого-то хотят ограничить, то это другой вопрос. Я не считаю, что это провокация, но когда я смотрю чемпионат мира или Олимпийские игры, то хочется видеть зрелых спортсменов. Наглядный пример - Туктамышева! Смотреть приятнее, катание более взрослое, да и тело совсем другое. И техника сильно не пострадает. Я думаю, этот вопрос связан с гармонией, а не потому что кому-то хочется подставить подножку», - сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

Ранее в СМИ появлялась информация о намерении норвежской ассоциации фигурного катания подняться ценз для взрослых соревнований до 17 лет. Предложение было вынесено еще в прошлом году и успело попасть в повестку заседания конгресса ISU, который из-за пандемии коронавируса, в итоге был перенесен на 2021 год. Президент ISU Ян Дейкема заявил, что вопрос должен быть обсужден на заседании конгресса ближайшим летом.