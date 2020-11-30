Дуэты Синицина/Кацалапов и Тарасова/Морозов пропустят пятый этап Кубка России в Москве

Танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивный дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят пятый этап Кубка России в Москве, сообщает ТАСС.

«Ребята пропустят этап Кубка России, но мы особо и не планировали там выступать. Думали, что нам придется там соревноваться, но потом узнали, что к чемпионату России нас все равно допустят. И тогда приняли решение на Кубке не кататься», - сказал тренер Синициной и Кацалопава Александр Жулин.

Напомним, пара является серебряным призером чемпионата мира (2019), победителем чемпионата Европы (2020) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).

Наставник Тарасовой и Морозова Максим Траньков сообщил, что спортсмены не выступят в Москве из-за болезни партнерши.

«После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам», - сказал специалист.