Призеры чемпионата Европы в танцах на льду Степанова и Букин пропустят пятый этап Кубка России

Александра Степанова и Иван Букин не выступят на пятом этап Кубка России по фигурному катанию.

В интервью «РИА Новости» их тренер Ирина Жук сообщила, что бронзовых призеров чемпионата Европы 2020 года на соревнованиях в Москве заменят Софья Шевченко и Игорь Еременко.

«Игорь с Соней участвуют, потому что Игорь раньше приступил к тренировкам после болезни, а Саша с Ваней – нет. Они пока только восстанавливаются».

Степанова и Букин ранее не принимали участи в соревнованиях нынешнего сезона. Все фигуристы группы Жук и Александра Свинина перенесли COVID-19.