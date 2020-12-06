Все чемпионы Европы 2020 года и еще 16 фигуристов сборной России не прошли отбор на чемпионат страны

Сразу 22 фигуриста сборной России по фигурному катанию не выполнили критерии отбора для участия в чемпионате страны, поскольку не приняли участие в двух этапах Кубка России.

В списке оказались все чемпионы Европы 2020 года Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Полностью перечень фигуристов национальной команды, которые не соответствуют принятым в августе критериям представлен ниже.

Женщины

1. Евгения Медведева