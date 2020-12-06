Все чемпионы Европы 2020 года и еще 16 фигуристов сборной России не прошли отбор на чемпионат страны

Сразу 22 фигуриста сборной России по фигурному катанию не выполнили критерии отбора для участия в чемпионате страны, поскольку не приняли участие в двух этапах Кубка России.
В списке оказались все чемпионы Европы 2020 года Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Полностью перечень фигуристов национальной команды, которые не соответствуют принятым в августе критериям представлен ниже.
Женщины
1. Евгения Медведева
2. Алина Загитова
3. Елизавета Туктамышева
4. Анастасия Гулякова
5. Ксения Синицына
6. Алена Косторная
Мужчины
1. Артур Даниелян
2. Михаил Коляда
3. Дмитрий Алиев
4. Александр Самарин
Пары
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
2. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Танцы на льду
1. Александра Степанова – Иван Букин
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов
3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
Чемпионат России по фигурному катании, на котором должны быть определены участники будущих международных соревнований, должен пройти в Челябинске с 22 по 27 декабря.