Станислава Молчанова: Меня всегда вдохновляла Костнер – она завораживала зрителя своим катанием

Российская фигуристка Станислава Молчанова рассказала о своих ближайших планах в карьере.

Отметим, что 16-летняя спортсменка выступит на чемпионате России, который пройдет в Челябинске с 24-го по 27 декабря.

– Какой-то четкой цели в фигурном катании у меня нет. Сейчас я просто хочу выступать на соревнованиях, радовать зрителя, достигать собственные небольшие цели – например, откатать программу, получить положительные эмоции от старта. Кто является моим источником вдохновения? Каролина Костнер. Она каталась очень свободно, завораживала зрителя, – цитирует Молчанову Sport24.