ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 декабря 14:47
автор: Артур Гичунцев

Плющенко – о состоянии Косторной: Прокаты даются с большим трудом, прежде всего в плане дыхания

17-летняя уроженка Москвы переболела коронавирусом.

Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Алены Косторной, прокомментировал новость о снятии спортсменки с чемпионата страны.

«Косторная переболела ковидом, вышла на лёд за неделю до чемпионата России. К сожалению, тренироваться ей оказалось очень тяжело. Прокаты даются с большим трудом, прежде всего в плане дыхания. Мы до последнего старались делать всё, что только можно, но за неделю крайне сложно подготовиться к столь ответственному старту.

Врачи тоже стоят на том, что не нужно форсировать подготовку. Такие вещи после любых вирусных инфекций могут быть чреваты крайне серьёзными осложнениями, после которых вообще можно закончить карьеру. Алёна же девочка совсем молодая. Ей ещё жить и жить в спорте. Потому наиболее разумным шагом в данной ситуации я посчитал отказ от выступления в Челябинске», – цитирует Плющенко «RT на русском».

Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию состоится с 24 по 27 декабря и пройдет в Челябинске.

источник: «RT на русском»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Финал Кубка АПЛ перенесен на апрельНовый Hennessey Venom F5 может стать самым быстрым гиперкаром на планетеВ Туле реконстрируют велотрек, на котором катался Лев ТолстойРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуАндрей Аршавин публично унизил Юлию Барановскую
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.
Куда податься Кокорину после «Спартака»? «Юнайтед Виктори» и «Валенсия» – как варианты
Нападающему красно-белых Александру Кокорину нет нужды мучить себя тренировками и игрой в РПЛ. Или еще не все потеряно?
Ставка на красоту. Дарья Валитова – спутница Кокорина, который предпочел «Спартаку» Мальдивы
Александр Кокорин должен был тренироваться на базе "Спартака" до конца года, однако 17 декабря отправился на моря. А вот кто составит форварду компанию.
Ковальчук станет «ястребом». Почему суперзвезда возвращается в Россию
Илья Ковальчук так и не нашел новый клуб за океаном и готов продолжить карьеру на родине.

Футбол. «Челси» vs «Вест Хэм». ММА. Томпсон vs Масвидаль. Теннис. Андрей Рублев - 8-я ракетка мира.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика