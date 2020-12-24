Коляда - после короткой программы на чемпионате России: Получилось все, пусть и неидеально

Фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России.

«Большое спасибо Челябинску за такой прием. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Получилось все, что я запланировал, пусть и неидеально, споткнулся после каскада. Всегда есть, над чем работать», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, Коляда за свое выступление получил 102,48 балла и лидирует после короткой программы. Михаил опередил Макара Игнатова (98,30) и Марка Кондратюка (90,88).

Произвольную программу мужчины представят в пятницу.

Добавим, что Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также бронзовым призером чемпионата мира.