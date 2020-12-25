Степанова и Букин впервые в карьере стали чемпионами России в танцах на льду

Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова

Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.