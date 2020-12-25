Степанова и Букин впервые в карьере стали чемпионами России в танцах на льду

Танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин выиграла чемпионат России.
За свое выступление в произвольной программе дуэт получил 132,88 балла, набрав в сумме за два проката 220,16 балла.
Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94), третье - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (196,97).
Челябинск
Чемпионат России
Танцы
Произвольная программа
1. Александра Степанова/Иван Букин — 132,88
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 126,92
3. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 120,69
4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 116,78
5. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 116,46
6. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 114,67