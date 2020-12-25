Коляда в третий раз стал чемпионом России

Михаил Коляда в третий раз за карьеру стал чемпионом России.

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года вслед за успехом в короткой программе показал лучший результат и в произвольной.

Суммарный результат 25-летнего Коляды – 296,15 балла. При этом за произвольную программу Михаил получил 193,67 балла.

Серебро национального чемпионата у Макара Игнатова (сумма 265,37). Бронзу завоевал Марк Кондратюк (260,31).

Ранее Коляда становился лучшим в стране в 2016 и 2017 годах.