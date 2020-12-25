Коляда в третий раз стал чемпионом России

Михаил Коляда в третий раз за карьеру стал чемпионом России.
Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года вслед за успехом в короткой программе показал лучший результат и в произвольной.
Суммарный результат 25-летнего Коляды – 296,15 балла. При этом за произвольную программу Михаил получил 193,67 балла.
Серебро национального чемпионата у Макара Игнатова (сумма 265,37). Бронзу завоевал Марк Кондратюк (260,31).
Ранее Коляда становился лучшим в стране в 2016 и 2017 годах.
Чемпионат России по фигурному катанию
Челябинск
Мужчины
Итоговое положение
1. Михаил Коляда – 296,15 балла
2. Макар Игнатов – 265,37
3. Марк Кондратюк – 260,31
4. Андрей Мозалев – 252,92
5. Александр Самарин – 251,38
6. Антон Шулепов – 249,89
7. Петр Гуменник – 247,47
8. Артем Ковалев – 247,17
9. Егор Рухин – 240,17
10. Артем Лежеев – 232,98
11. Евгений Семененко – 228,47
12. Артем Зотов – 227,66
13. Егор Мурашов – 226,14
14. Илья Яблоков – 214,15
15. Максим Варакин – 180,01
16. Владислав Катичев – 177,06
17. Максим Петров – 158,76
Произвольная программа
1. Михаил Коляда – 193,67
2. Марк Кондратюк – 169,43
3. Макар Игнатов – 167,07
4. Антон Шулепов – 166,70
5. Андрей Мозалев – 163,45
6. Александр Самарин – 163,42
7. Петр Гуменник – 162,54
8. Егор Рухин – 161,18
9. Артем Ковалев – 159,72
10. Артем Зотов – 153,27
11. Артем Лежеев – 150,62
12. Евгений Семененко – 148,61
13. Егор Мурашов – 140,01
14. Илья Яблоков – 136,77
15. Максим Варакин – 122,30
16. Владислав Катичев – 110,20
17. Максим Петров – 105,90