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25 декабря 17:14
автор: Виктор Шарафудинов

Коляда в третий раз стал чемпионом России

На турнире в Челябинске мужчины, выступающие в одиночном катании, показали произвольную программу.

Михаил Коляда в третий раз за карьеру стал чемпионом России.

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года вслед за успехом в короткой программе показал лучший результат и в произвольной.

Суммарный результат 25-летнего Коляды – 296,15 балла. При этом за произвольную программу Михаил получил 193,67 балла.

Серебро национального чемпионата у Макара Игнатова (сумма 265,37). Бронзу завоевал Марк Кондратюк (260,31).

Ранее Коляда становился лучшим в стране в 2016 и 2017 годах.

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Коляда – 296,15 балла

2. Макар Игнатов – 265,37

3. Марк Кондратюк – 260,31

4. Андрей Мозалев – 252,92

5. Александр Самарин – 251,38

6. Антон Шулепов – 249,89

7. Петр Гуменник – 247,47

8. Артем Ковалев – 247,17

9. Егор Рухин – 240,17

10. Артем Лежеев – 232,98

11. Евгений Семененко – 228,47

12. Артем Зотов – 227,66

13. Егор Мурашов – 226,14

14. Илья Яблоков – 214,15

15. Максим Варакин – 180,01

16. Владислав Катичев – 177,06

17. Максим Петров – 158,76

Произвольная программа

1. Михаил Коляда – 193,67

2. Марк Кондратюк – 169,43

3. Макар Игнатов – 167,07

4. Антон Шулепов – 166,70

5. Андрей Мозалев – 163,45

6. Александр Самарин – 163,42

7. Петр Гуменник – 162,54

8. Егор Рухин – 161,18

9. Артем Ковалев – 159,72

10. Артем Зотов – 153,27

11. Артем Лежеев – 150,62

12. Евгений Семененко – 148,61

13. Егор Мурашов – 140,01

14. Илья Яблоков – 136,77

15. Максим Варакин – 122,30

16. Владислав Катичев – 110,20

17. Максим Петров – 105,90

источник: «Советский спорт»
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