Коляда - о выступлении на чемпионате России: Неидеально, конечно, но это хороший рабочий прокат

Фигурист Михаил Коляда, ставший трехкратным чемпионом России, прокомментировал свое выступление на соревнованиях в Челябинске.

«Неидеально, конечно, но это хороший рабочий прокат. Если сравнивать с прошлыми чемпионатами России, этот один из самых знаковых. После долгого перерыва и сложно, и интересно возвращаться. Спасибо всем огромное за такую колоссальную поддержку», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, Коляда выиграл турнир, набрав в сумме за два проката 296,15 балла. Серебро национального чемпионата у Макара Игнатова (265,37), бронза - у Марка Кондратюка (260,31).