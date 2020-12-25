Камила Валиева: Упала на акселе из-за небольшой неуверенности в заходе, но на тренировках получалось

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России, объяснив, почему она упала при попытке исполнения тройного акселя.

За свое выступление чемпионка мира среди юниоров нынешнего года получила 79,99 балла.

«Очень рада, что приехала в Челябинск, в прошлом году тоже здесь выступала, – цитирует Валиеву ТАСС. – Есть воспоминания с прошлого года, как-то по домашнему, скажем так. Упала на акселе, думаю, это моя небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках получалось. Я часто стараюсь катать до конца, даже если аксель не получился, даже не под музыку.

В произвольной настраиваюсь спокойно откатать, не сомневаться в себе. Аксель в произвольную пока ставить не буду. Читаю ли, что пишут про мою произвольную в интернете? Нет, стараюсь не читать все, что пишут в соцсетях, стараюсь вообще ничего не читать, кроме книжек».

Произвольную программу девушки покажут завтра 26 декабря.