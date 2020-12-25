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25 декабря 19:21

Илья Авербух: Выступление Коляды не было безошибочным, но оно было блестящим по атмосфере

По итогам двух программ Михаил Коляда набрал 296,15 балла (102,48 - за короткую, 193,67 - за произвольную).

Хореограф Илья Авербух прокомментировал победу 25-летнего фигуриста на чемпионате России в Челябинске.

- Хочу еще раз поздравить Михаила с таким сезоном, после сложной болезни он восстановился и показал нам такое выдающееся выступление. Оно не было абсолютно безошибочным, но оно было блестящим по атмосфере.

Хочется поздравить Алексея Мишина, только его выдающийся тренерский талант мог открыть новое дыхание у Михаила. Счастлив, что эта программа, которую я сделал для Коляды, стала для него такой же знаковой, - приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, Коляда выиграл турнир, став трехкратным чемпионом России. Серебро национального чемпионата у Макара Игнатова (265,37), бронза - у Марка Кондратюка (260,31).

источник: ТАСС
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