Илья Авербух: Выступление Коляды не было безошибочным, но оно было блестящим по атмосфере

Хореограф Илья Авербух прокомментировал победу 25-летнего фигуриста на чемпионате России в Челябинске.

- Хочу еще раз поздравить Михаила с таким сезоном, после сложной болезни он восстановился и показал нам такое выдающееся выступление. Оно не было абсолютно безошибочным, но оно было блестящим по атмосфере.

Хочется поздравить Алексея Мишина, только его выдающийся тренерский талант мог открыть новое дыхание у Михаила. Счастлив, что эта программа, которую я сделал для Коляды, стала для него такой же знаковой, - приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, Коляда выиграл турнир, став трехкратным чемпионом России. Серебро национального чемпионата у Макара Игнатова (265,37), бронза - у Марка Кондратюка (260,31).