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25 декабря 19:57
автор: Виктор Шарафудинов

Щербакова стала лучшей по итогам короткой программы на чемпионате России

Соревнования лучших фигуристов страны проходят в Челябинске.

Завершилась короткая программа в женском одиночном катании на чемпионате России.

Лучший результат показала Анна Щербакова, получив за свой прокат 80,31 балла. Второе место заняла Камила Валиева (79,99), а третье – Дарья Усачева (76,72).

Произвольную программу девушки представят в субботу 26 декабря.

Напомним, что Щербакова завоевала золотые медали на двух предыдущих чемпионатах России.

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова – 80,31.

2. Камила Валиева – 79,99.

3. Дарья Усачёва – 76,72.

4. Александра Трусова – 75,76.

5. Елизавета Туктамышева – 73,56.

6. Елизавета Нугуманова – 73,26.

7. Майя Хромых – 72,93.

8. Анастасия Гулякова – 70,24.

9. Ксения Цибинова – 68,84.

10. Софья Самодурова – 67,70

11. Мария Талалайкина – 63,89

12. Станислава Молчанова – 61,98

13. Станислава Константинова – 61,55

14. Арина Онищенко – 56,34

15. Анастасия Тараканова – 55,98

16. Анна Фролова – 53,70

17. Валерия Костина – 50,67

источник: «Советский спорт»
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