Щербакова стала лучшей по итогам короткой программы на чемпионате России

Завершилась короткая программа в женском одиночном катании на чемпионате России.
Лучший результат показала Анна Щербакова, получив за свой прокат 80,31 балла. Второе место заняла Камила Валиева (79,99), а третье – Дарья Усачева (76,72).
Произвольную программу девушки представят в субботу 26 декабря.
Напомним, что Щербакова завоевала золотые медали на двух предыдущих чемпионатах России.
Чемпионат России по фигурному катанию
Челябинск
Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова – 80,31.
2. Камила Валиева – 79,99.
3. Дарья Усачёва – 76,72.
4. Александра Трусова – 75,76.
5. Елизавета Туктамышева – 73,56.
6. Елизавета Нугуманова – 73,26.
7. Майя Хромых – 72,93.
8. Анастасия Гулякова – 70,24.
9. Ксения Цибинова – 68,84.
10. Софья Самодурова – 67,70
11. Мария Талалайкина – 63,89
12. Станислава Молчанова – 61,98
13. Станислава Константинова – 61,55
14. Арина Онищенко – 56,34
15. Анастасия Тараканова – 55,98
16. Анна Фролова – 53,70
17. Валерия Костина – 50,67