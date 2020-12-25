Анна Щербакова: Трудности со здоровьем я до конца не преодолела

Анна Щербакова рассказала, что еще полностью не восстановилась после перенесенной пневмонии.

В короткой программе на чемпионате России в Челябинске Анна показала лучший результат, получив 80,31 балла.

«Трудности со здоровьем я до конца не преодолела, но после соревнований будет время, – цитирует Щербакову ТАСС. – Завтра я выжму максимум, потом буду разбираться.

Нельзя говорить, что это отмена международных соревнований не сказывается на нашей мотивации – когда нет соревнований, мы расстраиваемся. Нам повезло, что у нас соревнования есть. Надеюсь, что чемпионат мира не отменят».

Произвольную программу девушки покажут завтра 26 декабря.