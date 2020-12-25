Наталья Бестемьянова: Хочу увидеть от Трусовой элементы «ультра-си»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

- Могу быть субъективной, но когда Трусова не прыгает элементы ультра-си, то для меня из ее прокатов уходит какой-то нерв. Возможно, это потому что я жду от нее этих элементов. Но, на мой взгляд, сегодня это место ее и есть. Я все равно хочу увидеть от нее элементы «ультра-си», она этим славится, этого мы от нее и ждем, - приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Добавим, что по итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, получившая в пятницу за свой прокат от судей 80,31 балла. На втором месте расположилась Камила Валиева (79,99 балла), замыкает тройку сильнейших Дарья Усачева (76,72). Александра Трусова, набрав 75,76 балла, занимает четвертую строчку, Елизавета Туктамышева - пятую (73,56).