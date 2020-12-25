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25 декабря 21:27

Наталья Бестемьянова: Щербакова откаталась так, что так, будто не было недавней пневмонии

Щербакова из-за пневмонии пропустила этап Гран-при, который прошел в Москве в ноябре.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление 16-летней фигуристки в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

- Рада за Аню Щербакову, которая старается и стремится. Щербакова сегодня откаталась так, что если бы мы не знали, что Аня недавно перенесла болезнь, то мы бы этого и не поняли, - приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Добавим, что по итогам короткой программы на чемпионате России лидирует Анна Щербакова, получившая в пятницу за свой прокат от судей 80,31 балла. На втором месте расположилась Камила Валиева (79,99 балла), замыкает тройку сильнейших Дарья Усачева (76,72). Александра Трусова, набрав 75,76 балла, занимает четвертую строчку, Елизавета Туктамышева - пятую (73,56).

источник: ТАСС
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