Алексей Ягудин: Нам предстоит увидеть ожесточенную борьбу за пьедестал чемпионата России

- Довольно плотно идут результаты после короткой программы, так что завтра нас ждет интригующая произвольная программа. Когда разрывы огромны, то сокращать их намного сложнее. А завтра нам предстоит увидеть ожесточенную борьбу за пьедестал чемпионата России, - приводит слова Ягудина ТАСС.

Добавим, что по итогам короткой программы на чемпионате России лидирует Анна Щербакова, получившая в пятницу за свой прокат от судей 80,31 балла. Второй результат у Камилы Валиевой (79,99 балла), замыкает тройку сильнейших Дарья Усачева (76,72). Александра Трусова, набрав 75,76 балла, расположилась на четвертой строчке, Елизавета Туктамышева - на пятой (73,56).