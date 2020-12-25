Ирина Слуцкая: Для меня Коляда на десять голов выше всех тех, кого я сейчас вижу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от соревнований в мужском одиночном катании на чемпионате России.

- У Коляды очень красивая программа, которую поставил Илья Авербух, красивые линии, красивые прыжки. Для меня он на десять голов выше всех тех, кого я сейчас вижу, - цитирует Слуцкую RT.

По итогам двух программ Михаил Коляда набрал 296,15 балла (102,48 - за короткую, 193,67 - за произвольную). Серебро национального чемпионата у Макара Игнатова (265,37), бронза - у Марка Кондратюка (260,31).