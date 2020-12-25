Илья Авербух: То, что Коляда справился с этой произвольной программой, радует меня сильнее всего

Хореограф Илья Авербух рассказал о работе с тренером Алексеем Мишиным над произвольной программой Михаила Коляды

- Всем, кто занимается в фигурном катании постановкой программ, хорошо известны особенности взглядов Алексея Николаевича на хореографию. Сам я тоже с этим сталкивался. Поэтому мы договорились, что я поставлю программу так, как ее вижу, потом Мишин внесет свои коррективы, после чего я приеду в Санкт-Петербург, и мы утвердим окончательный вариант.

Иначе говоря, я добавил поверх версии Алексея Николаевича какие-то движения и жесты, причем настоял, чтобы в этот момент Мишин тоже находился на катке и утверждал каждый фрагмент работы. Таким образом мы пришли к консенсусу. Как говорит Алексей Николаевич, украсили елку нужными игрушками. Главное, что суть программы, та, которая была задумана мной с самого начала, осталась неизменной. То, что Миша с ней справился, радует меня сильнее всего, - приводит слова Авербуха RT.

Напомним, что по итогам двух программ Михаил Коляда набрал 296,15 балла (102,48 - за короткую, 193,67 - за произвольную). Серебро национального чемпионата у Макара Игнатова (265,37), бронза - у Марка Кондратюка (260,31).