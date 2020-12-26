Туктамышева может не выступить в произвольной программе на чемпионате России

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, заявил, что выступление его подопечной в произвольной программе на чемпионате России под вопросом.
«Пока непонятно, - сказал Мишин, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Туктамышева исполнять произвольную программу. - Состояние спортсменки неважное, вирус не отступил».
Напомним, в начале декабря фигуристка переболела коронавирусом.
Добавим, что после короткой программы Туктамышева занимает пятое место, набрав 73,56 балла.
источник: ТАСС