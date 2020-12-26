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26 декабря 22:07
автор: Виктор Шарафудинов

Наталья Бестемьянова: У нас хоть и хрупкие девчонки, но в них столько силы

Анна Щербакова в третий раз победила на чемпионате России, Камила Валиева завоевала серебро, а Александра Трусова – бронзу.

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.

«Это было абсолютно феерическое выступление, – отметила Бестемтьяна в интервью для News.ru – Я не знаю, какое еще спортивно-творческое событие могло меня привлечь с такой силой, как сегодняшнее выступление женщин. Такая борьба нервов! У нас хоть и хрупкие девчонки, но в них столько силы.

Я очень рада за Аню Щербакову. Она и переболела недавно, и столько всего на нее свалилось. Она ведь именно та фигуристка, которая будет выступать в этом году на чемпионате мира.

Для Камилы Валиевой это первый чемпионат России, поэтому для нее все происходящее не должно было быть, наверное, настолько напряженным. Но она уникальная спортсменка. Она не только выполняет сложные технические вещи, но делает это настолько красиво, настолько эмоционально, что захватывает дух.

Я очень рада, что Саша Трусова смогла выступить чисто. Для нее это было очень важно. Мы должны помнить о том, что девушки, которые заняли лидирующие позиции, показали свой максимум, а Саша в своем арсенале имеет четверной сальхов и четверной тулуп, которые сегодня совершенно осознанно были убраны из программы, чтобы откатать все чисто. И если мне было грустно от того, что Саша убрала тройной аксель из короткой программы, то в произвольном номере я поняла, что это была выверенная тактическая стратегия. Они правильно поступили».

Щербакова в сумме набрала 264,10 баллов, Валиева – 254,01, а Трусова – 246, 37.

источник: News.ru
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