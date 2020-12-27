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27 декабря 07:39

Алексей Ягудин: Слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности

В субботу Анна Щербакова показала лучших результат на чемпионате страны, став лучшей фигуристкой России в третий раз кряду.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию считает, что слезы Этери Тутберидзе после победы Щербаковой - высшая степень благодарности и сопереживания тренера.

- Она знала, что происходило с Аней, а Аня вышла и вот такой прокат сделала. Слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности и сопереживания. Сильные люди тоже иногда плачут, но это происходит, когда уже не хватает слов, когда уже недостаточно аплодировать и обнимать, когда мало похвалы, - цитирует Ягудина ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37).

источник: ТАСС
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