Алексей Ягудин: Слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности

Олимпийский чемпион по фигурному катанию считает, что слезы Этери Тутберидзе после победы Щербаковой - высшая степень благодарности и сопереживания тренера.

- Она знала, что происходило с Аней, а Аня вышла и вот такой прокат сделала. Слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности и сопереживания. Сильные люди тоже иногда плачут, но это происходит, когда уже не хватает слов, когда уже недостаточно аплодировать и обнимать, когда мало похвалы, - цитирует Ягудина ТАСС.

Напомним, что по итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37).