«Мы боролись, а это - главное!» Самодурова поделилась фото с Туктамышевой

«Мы боролись, а это - главное!» - подписала Самодурова совместную фотографию с Елизаветой Туктамышевой, опубликованную в инстаграме.

Напомним, что по итогам двух прокатов Елизавета Туктамышева, набрал 204,25 балла, расположилась на седьмом месте, а Софья Самодурова, получив от судей в сумме 196,28 балла, заняла десятое место.

Победу на чемпионате России одержала 16-летняя Анна Щербакова (264,10 балла), второй стала Камила Валиева (254,01), тройку лучших замкнула Александра Трусова (246,37).