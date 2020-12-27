Максим Траньков: Тарасова и Морозов были полностью готовы к чемпионату России

Максим Траньков, тренер российских фигуристов, рассказал, как перенесенное воспаление легких отразилось на состоянии Тарасовой.

- Я бы сказал, что тяжело пришлось разве что в самом конце программы. Женя действительно болела, но, тем не менее, за три недели тренировок после того, как она выздоровела и вернулась на лед, мы сумели сделать пять или шесть прокатов произвольной программы. Поэтому ребята были полностью готовы к тому, чтобы выступить на чемпионате России, - передает слова Транькова RT.

Напомним, что по итогам двух прокатов Тарасова и Морозов набрали 228,23 балла: 80,65 за короткую программу и 147,58 - за произвольную. Для дуэта победа стала третьей на чемпионатах России.