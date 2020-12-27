Победители чемпионата России войдут в состав сборной на чемпионат мира

Чемпионы России по фигурному катанию гарантировали себе участие в чемпионате мира.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФФККР, победители чемпионата России 2021 года автоматически входят в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира в Стокгольме.

Добавим, что в женском одиночном катании золото чемпионата России завоевала Анна Щербакова, в мужском - Михаил Коляда. Среди спортивных пар сильнее всех оказались Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах победителями стали Александра Степанова и Иван Букин.