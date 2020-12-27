Алексей Мишин: Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме

Ранее стало известно, что в состав команды на чемпионат мира автоматически войдут победители чемпионата России.

- Лиза продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме, у нее для этого есть все основания, - приводит слова Мишина ТАСС.

Напомним, что по итогам двух прокатов Елизавета Туктамышева, набрав 204,25 балла, расположилась на седьмом месте. Победу на чемпионате России одержала 16-летняя Анна Щербакова (264,10 балла), второй стала Камила Валиева (254,01), тройку лучших замкнула Александра Трусова (246,37).