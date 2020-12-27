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27 декабря 15:46
автор: Виктор Шарафудинов

Евгений Плющенко – Александре Трусовой: Ты никому не проиграла вчера

Подопечная двукратного олимпийского чемпиона заняла третье место на чемпионате России в Челябинске, оказавшись позади Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.

Евгений Плющенко в инстаграме обратился к Александре Трусовой, которая вчера 26 декабря завоевала бронзу чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.

«Я хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке Александре Трусовой за два чистых эмоциональных проката, – написал Плющенко. – Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день. Я знаю одно: с твоей силой, характером и желанием учиться новому, ты добьешься самых высоких вершин в нашем виде спорта.

Как правильно сказала великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи: «Ты никому не проиграла вчера!» Мы никому не проиграли!

Спортивная соревновательная жизнь – это забег на длинную дистанцию. Борьба только начинается».

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Анна Щербакова в третий раз выиграла чемпионат России, заработав в сумме 264,10 балла за две программы. Серебро досталось Камиле Валиевой (254,01), а Трусова заняла третье место (246,37).

источник: Instagram
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