Елизавета Туктамышева: Пару слов о чемпионате России – не хочется искать причины или оправдания

Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление на чемпионате России на минувшей неделе, а также поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением! Буду заряжать и вас! И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придает мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях!» – написала Туктамышева в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

В Челябинске чемпионкой России в женском одиночном фигурном катании в третий раз стала Анна Щербакова. Камила Валиева выиграла серебро, а Александра Трусова – бронзу.