Евгения Медведева: Врачи просто герои – работают ежедневно и не показывают, насколько им тяжело

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем состоянии во время болезни, а также похвалила российских врачей за борьбу с пандемией коронавируса.

«Иногда бывает очень сложно выбраться из эмоциональной и физической ямы. Важно помнить, что из всего есть выход, надо проживать жизнь с удовольствием, какой бы сложной она ни была.

Я встретила свой день рождения в больнице из-за коронавируса. Хочу сказать, что врачи в настоящее время просто герои – работают ежедневно в этих костюмах и не показывают, насколько им тяжело. Они не показывают, что скучают по семье. Они приходили поздравить меня с днем рождения с улыбками. Я ни разу не видела, чтобы у них было обреченное лицо, но при этом я знала, насколько им сложно. Благодаря им я сейчас сижу здесь», – приводит слова фигуристки Sport24.ru.