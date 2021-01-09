Татьяна Тарасова: Я предлагаю провести чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в России

Напомним, что мировое первенство должно было пройти в Стокгольме с 22-го по 28 марта, однако Федерация фигурного катания Швеции приняла решение отменить все соревнования под своей эгидой в связи с пандемией коронавируса.

– Я предлагаю провести чемпионат мира по фигурному катанию в России. Мы умеем проводить соревнования как никто. Ситуация с коронавирусом никак не повлияет на это, – цитирует Тарасову Sport24.

В прошлом году чемпионат мира был также отменен из-за коронавируса. Соревнования должны были состоятся с 16-го по 22 марта в Монреале (Канада).