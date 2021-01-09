Вице-президент ISU: Россия не может принять чемпионат мира по фигурному катанию из-за решения CAS

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что Россия не сможет принять чемпионат мира по фигурному катанию в том случае, если Швеция откажется проводить соревнования на фоне пандемии коронавируса.

«Россия, конечно, справилась бы с этой задачей. Но, к сожалению, юридически это невозможно из-за недавнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS)», – цитирует Лакерника «РБК-Спорт».

В прошлом году был отменен чемпионат мира, который должен был пройти в канадском Монреале.

Стокгольм должен принять соревнования сильнейших фигуристов с 22 по 28 марта, однако шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования под своей эгидой до конца сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса.

Ранее ISU из-за пандемии коронавируса отказалась от проведения чемпионата Европы в хорватском Загребе.