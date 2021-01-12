Рудковская анонсировала сенсационный поворот в деле о клевете в адрес сына Плющенко

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пообещала сенсацию в деле, связанном с публикациями в прессе информации о серьезном заболевании 8-летнего сына фигуриста.

«Интерес к уголовному делу по факту клеветы в адрес Саши не потерян. Я всегда все дела довожу до конца. Комментариев никаких по ходу дела не имею права давать, потому что это все серьезно, мы подписывали соответствующий документ. Но скоро будет большая бомба», - цитирует Рудковскую Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Плющенко болен синдромом Аспергера. Из-за этого ребенок подвергся травле со стороны сверстников. Проведенная экспертиза установила, что Саша получил серьезную психологическую травму.

В ноябре прошлого года Рудковская сообщила, что по факту клеветы было возбуждено уголовное дело.