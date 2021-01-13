Плющенко публично согласился подраться с хореографом группы Тутберидзе

Евгений Плющенко прокомментировал скандальную публикацию в соцсетях хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе.

«Сегодня Старый Новый год, – отметил Плющенко в интервью для Sport24.ru – Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Только почему он всё время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает, кто это такой. Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим кто ты. Где этот Железняков и где я, не надо, наверное, сравнивать. Это первое. Может, ему хочется какой-то популярности? Второе, если он хочет о чем-то поговорить… Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой, с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками – как угодно, я здесь открыт. Правда, даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой».

Ранее Железняков неоднократно критиковал Плющенко, не стесняясь в выражениях, после того, как группу Тутберидзе покинули Александра Трусова и Алена Косторная, став подопечными чемпиона Игр в Турине и Сочи.