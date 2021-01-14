Федерация бокса России готова организовать поединок между Плющенко и хореографом группы Тутберидзе

Федерация бокса России готова организовать бой между двукратным Олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Федерации Кирилл Щекутьев.

«Все подобные конфликты должны решаться на боксерском ринге в соответствующей экипировке. Мы готовы организовать этот бой с профессиональными судьями, в перчатках и защите. Любые конфликты можно решить в спорте, это хороший пример для подрастающего поколения. Бокс - это джентльменский вид спорта», - цитирует Щекутьева ТАСС.

Напомним, ранее Железняков на своей странице ВКонтакте бросил вызов Плющенко: «Единственное мое желание - заткнуть твой неблагодарный поганый рот!». Хореограф заявил, что ему надоели постоянные словесные нападки со стороны прославленного фигуриста на группу Тутберидзе.

Плющенко вызов Железнякова принял.