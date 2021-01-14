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14 января 20:35
автор: Виктор Шарафудинов

Евгений Плющенко: Если игра будет вестись в одни ворота, давайте оставим одну школу Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион продолжает жаловаться на судейство.

Евгений Плющенко в очередном интервью опять заявил, что судьи относятся предвзято к его спортсменам и при этом предпочитают не замечать ошибок фигуристов группы Этери Тутберидзе.

«Так складывается, что спортсменам Тутберидзе уже достаточно просто кататься стало, – цитирует Плющенко ТАСС. – Я не жалуюсь, но тогда куда катимся мы все? Я призываю тренеров, судей –особенно их – адекватно, профессионально, этично относиться к другим спортсменам. Если человек срывает много элементов, как он умудряется привезти шесть баллов в плюс? Я пребываю в шоке. Я такой лояльности к своей школе, к моим спортсменам не вижу. Получается, что бы они ни делали, они будут проигрывать? Это конкретное давление на мою школу — топят уже без стеснений. Получается, никакой защиты в правовом поле у нас нет?

Я сегодня взял две распечатки после прокатов. Я вижу — мой спортсмен был неидеален. Я вижу его ребро на флипе — спортсмену ставят минус, а такое же ребро у спортсмена Тутберидзе просто не видят. А если и видят, то плюсы ставят. Кто это все будет разбирать? Просто раньше все молчали. Я не только о своих ребятах говорю. Есть и другие спортсмены, из ЦСКА, например, и с ними та же история. Но они просто молчат. Так должно быть? Но всему есть предел – это уже в открытую происходит.

Возьмите чемпионат России в Челябинске –за сорванное вращение Щербаковой, которое автоматически идет на минус, идет бонус в плюс три балла. А за ребро на флипе у Трусовой сколько отняли? Мы все и все видим – мы не из бобслея или санного спорта пришли, мы всю жизнь этим занимались. И обманывать нас не надо. Я призываю и тренеров, и судей, и руководство федерации рассмотреть эти вещи. Если игра будет вестись в одни ворота, давайте оставим одну школу Тутберидзе. Если мы не нужны, скажите нам – идите катайтесь за другие страны. И ведь возьмут. Но это, мне кажется, тоже неправильный процесс».

Напомним, что в прошлом году из группы Тутберидзе к Плющенко ушли чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовый призер континентального турнира Александра Трусова.

источник: ТАСС
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