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15 января 10:13
автор: Юрий Нечаев

Алексей Железняков: Я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Плющенко

Конфликт между двумя академиями разгорелся после перехода в группу Плющенко Александры Трусовой и Алены Косторной.

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, сделал заявление по поводу конфликта с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту.

Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост.

Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно.

Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко.

Надеюсь, вы меня поймете», — написал Железняков на своей странице ВКонтакте.

Напомним, ранее хореограф бросил вызов Плющенко: «Единственное мое желание - заткнуть твой неблагодарный поганый рот!». Железняков заявил, что ему надоели постоянные словесные нападки со стороны прославленного фигуриста на группу Тутберидзе. Плющенко вызов принял, а Федерация бокса России и некоторые промоушены ММА предложили организовать бой между конфликтующими сторонами.

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