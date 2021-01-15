Алексей Железняков: Я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Плющенко

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, сделал заявление по поводу конфликта с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту.

Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост.

Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно.

Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко.