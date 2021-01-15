Евгений Плющенко: Пусть Железняков позвонит и нормально извинится. Я готов к бою

Двукратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал извинения со стороны хореографа, работающего с группой Этери Тутберидзе, Алексея Железнякова.

«Пускай он мне наберет по телефону, и я приму извинения. Я даже не знаю кто написал в «ВКонтакте» - он или не он. В посте у Железнякова с вызовом на бой были такие поганые вещи, пусть теперь как мужчина позвонит и нормально извинится.

Вчера с разговаривал с Камилом Гаджиевым. Если надо было провести бой, мы были готовы. Ведь слово не воробей, тем более у мужчин. Если он мужчина, пускай извиняется нормально и звонит. Телефон он знает.

Я сразу сказал, что скорее всего это все не состоится со стороны вызывающего. Но ничего, я все равно готовлюсь. Постоянно в форме. У меня как раз сегодня тренировка, после нее выставлю пост о моей подготовке», - цитирует фигуриста Sport24.ru.

Напомним, в минувшую среду Железняков заявил, что ему надоели постоянные словесные нападки со стороны прославленного фигуриста на группу Тутберидзе и предложил провести поединок по правилам смешанных единоборств: «Единственное мое желание - заткнуть твой неблагодарный поганый рот!». Плющенко вызов принял, а Федерация бокса России и некоторые промоушены ММА предложили организовать бой между конфликтующими сторонами.