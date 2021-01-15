Яна Рудковская: Извинения Железнякова заслуживают уважения, но его бой с Плющенко должен состояться

Яна Рудковская, супруга двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала конфликт фигуриста и хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

«Мы с Евгением даже не знали, как выглядел Алексей Железняков. Как я прочитала, его просто спровоцировали, обманули, грубо говоря, развели.

Извинения Алексея делают ему большой респект. Только сильные люди могут признать свои ошибки. Но все-таки нужно принести извинения лично, так как они носили оскорбительный характер.

Еще мне кажется, что история с боем все-таки должна состояться. Интерес большой! На мой взгляд, бой должен состояться - как он и просил, без правил. У нас будут квалифицированные судьи, которые отработают по всем правилам. Тем более что промоутер Камил Гаджиев выразил большую готовность это сделать. Я уже веду переговоры с телевизионными каналами.

Мы готовы к бою, чтобы не было разговоров о том, что кто-то слился, или что это был какой-то черный, договорной пиар», - приводит слова продюсера Sport24.ru.