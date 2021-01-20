Объявлен список участников командного турнира по фигурному катанию в Москве

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список участников командного турнира в Москве.

Отмечается, что спортсменов поделят на две команды. У каждой из них будет свой капитан. Лидером первой назначена Алина Загитова, а второй – Евгения Медведева.

Также сообщается, что лучшая команда определится по общей сумме баллов, а судейство будет проходить по системе ISU.

Полный список участников выглядит так:

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.