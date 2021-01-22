Ягудин примет участие в командном турнире Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион 2002 года и четырехкратный чемпион мира в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин сообщил, что примет участие в командном турнире.

С 5 по 7 февраля в Москве в дворце спорта «Мегаспорт» будут соревноваться команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Я рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире, – написал 40-летний Ягудин в инстагарме. – Будет очень волнительно, даже, страшно, но предложили. Долго принимал решение и... была не была, мне нечего терять. Знаю одно, будет нереально. Начинаю подготовку немедленно».