Станислава Константинова: Очень довольна, что тренировалась у Плющенко. Это был неоценимый опыт

Российская фигуристка Станислава Константинова вспомнила время, проведенное в академии Евгения Плющенко.

«Мне в принципе не свойственно о чём-то жалеть. Это жизненная позиция. А уж жалеть о переходе и вовсе не стоит. Очень довольна, что тренировалась у Александра Сергеевича Волкова и Евгения Викторовича Плющенко. Для меня это был неоценимый опыт. Кардинально поменяла всё!

Поначалу меня словно холодным душем окатили, помогали за короткое время набирать оптимальную форму. Никогда прежде не работала так, как в Москве. Стала более дисциплинированной. Новые наставники подчёркивали, что нельзя акцентировать внимание на неудачах, а нужно концентрироваться на тренировочном процессе. Иногда после двух полных прокатов буквально заставляли делать третий. Хотя порой даже сил не было», – цитирует фигуристку агентство «РИА Новости».