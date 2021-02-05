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05 февраля 13:30
автор: Юрий Нечаев

Артемьева и Назарычев стали чемпионами России среди юниоров в соревнованиях пар

Турнир проходит в Красноярске.

Дуэт Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, представляющий Пермский край, выиграл юниорский чемпионат России в соревнованиях пар.

За два проката победители получили 204,50 балла. Серебро досталось Ксении Ахантьевой и Валерию Колесову (194,26), бронза - Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву (187,77).

Чемпионат России среди юниоров-2021
Красноярск
Пары

Произвольная программа

1. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Пермский край, СШОР «Старт») — 133,63
2. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Санкт-Петербург, СПб СШОР /) — 125,86
3. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва, СШОР «Воробьевы горы») — 122,56.

Итоговое положение

1. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Пермский край, СШОР «Старт») — 204,50
2. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Санкт-Петербург, СПб СШОР /) — 194,26
3. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва, СШОР «Воробьёвы горы») — 188,77.

источник: «Советский спорт»
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