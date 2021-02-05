Артемьева и Назарычев стали чемпионами России среди юниоров в соревнованиях пар

Дуэт Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, представляющий Пермский край, выиграл юниорский чемпионат России в соревнованиях пар.
За два проката победители получили 204,50 балла. Серебро досталось Ксении Ахантьевой и Валерию Колесову (194,26), бронза - Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву (187,77).
Чемпионат России среди юниоров-2021
Красноярск
Пары
Произвольная программа
1. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Пермский край, СШОР «Старт») — 133,63
2. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Санкт-Петербург, СПб СШОР /) — 125,86
3. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва, СШОР «Воробьевы горы») — 122,56.