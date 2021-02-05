Медведева рассказала о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала о своем возвращении в команду Этери Тутберидзе.

«Профиль» сообщает, что спортсменка почувствовала «удовлетворение», вернувшись к хорошо знакомому специалисту. По словам Медведевой, ее возвращение к Тутберидзе положило конец напряженности в мире фигурного катания. Фигуристка уточнила, что ей было трудно работать при большом количестве критики и слухов. Теперь, считает Медведева, она может спокойно держать себя в форме и готовиться к соревнованиям.

Напомним, Медведева вернулась в команду Тутберидзе в сентябре прошлого года.